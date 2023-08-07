حرائق الغابات في سردينيا تجبر المئات على إخلاء منازلهم

أدى اندلاع عدد من حرائق الغابات في جزيرة سردينيا الإيطالية خلال مطلع الأسبوع الجاري، إلى اجبار مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم وشقق قضاء العطلات الخاصة بهم وغيرها من المنشآت، إلا أن رجال الإطفاء وصفوا الوضع اليوم الاثنين، بأنه تحت السيطرة.

واشتعل عدد من الحرائق خلال الـ24 ساعة الماضية في المناطق المحيطة بنورو، بوسط شرق سردينيا، وكالياري في الجنوب.

وفي الجنوب، اضطر المسؤولون إلى إخلاء موقع للتخييم كان مهددا بسبب النيران. وأفاد رجال الإطفاء بوقوع العديد من الانفجارات الصغيرة هناك، التي من المحتمل أن تكون ناتجة عن عبوات الغاز.

وكانت فرقة الإطفاء في الجزيرة تعمل مساء الأحد من خلال أربع طائرات إطفاء، والعديد من الفرق الأرضية. وبحلول وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، تم الإبلاغ عن نشوب أكثر من 60 حريقا.

وأعاقت الرياح القوية والساخنة أعمال خدمات الطوارئ في بعض الأماكن.