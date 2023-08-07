أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين و15 متهماً بقضايا قانونية بعدة محافظات.

وقالت المديرية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: «بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق ( 6 و 7 و 10 و 14 و 15 و 16 و17 ) التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ( بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين)».

ووفق البيان، أسفرت الحملات عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائيّ تلعفر وراوه، و15 متهماً بقضايا قانونية متنوعة في قضاء القائم والفلوجة وناحية حمام العليل والمشاهدة الحمدانية.

وأضافت أن لمتهمين جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.