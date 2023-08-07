مسئول بالصحة: الولادة القيصرية تؤدي إلى الإصابة بالتوحد

قالت الدكتورة عبلة الألفي، المشرفة العامة على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة شكلت غرفًا لتقديم المشورة الأسرية، عن طريق الاستعانة بأفراد مدربين على أعلى مستوى، للتواصل بشكل مباشر مع الأسر إلى جانب تعاونهم مع الرائدات الريفيات.

وأوضحت خلال مداخلة لها عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هناك مشكلة كبيرة في مصر متعلق بملف الولادة، منوهة أن هناك 72% من الولادات تتم بالقيصرية.

ولفتت إلى المخاطر التي تتسبب فيها الولادة القيصرية للأطفال، والتي تتمثل في التأثير على صحة الأم والطفل، وتحرم الطفل من مميزات الولادة الطبيعية، مبينة أنها تتسبب في الإصابة بالتوحد؛ وبلغ عدد المصابين بالتوحد في مصر 1%.

وأشارت إلى أن مرور الطفل بالمجرى الطبيعي للولادة الطبيعية، يتعرض لبكتريا حميدة، لها وظائف هائلة في إرسال إشارات للمخ، تجعل الإنسان سويًا نفسيًا، وتمنع الإصابة بالسمنة والتوحد، هذا بالإضافة إلى تمتعه بقدرات ذهنية عالية للغاية.

ونوهت أن الوزارة تشجع تدريب القابلات، وهي عبارة عن مجموعة من الممرضات يتم تدريبهن على التوليد الطبيعي للسيدات، بشكل سليم وآمن.

يذكر أن المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية بوزارة الصحة والسكان، سيتم إطلاقها خلال أيام، والتي تركّز على العوامل التي تؤثر سلبا على حياة أي طفل مصري.