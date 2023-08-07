علق فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، والتي دعا فيها الكويت تمويل إعادة إعمار صوامع القمح في مرفأ بيروت، معبرًا عن ذلك بالقول: «الموضوع يتحقق بشخطة قلم».

وطالب خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، بضرورة الاعتذار لدولة الكويت عن هذه التصريحات، منوهًا أن إنهاء المشكلة سيبدأ بالاعتراف بالخطأ، خاصًة أنه ليس بإمكان لبنان إعادة بناء الصوامع، دون المعونة التي سيحصل عليها من الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الكويت.

وأشار إلى أنه بعد عشرة أيام من حدوث تفجير مرفأ بيروت، تواصل مع الأمير الكويتي بشكل شخصي، مناشدًا إياه بإعادة بناء الصوامع التي تم تفجيرها، وذلك انطلاقًا من بناء هذه الصوامع عام 1962 تم بتمويل كويتي.

وأوضح أنه بعد اتصاله بالسفير الكويتي وأبلغه، بأن دولة الكويت تبنت عملية إعادة البناء، مؤكدًا أنه لا يوجد متابعة لهذا الملف حتى الآن من قِبل الحكومة اللبنانية، إلى جانب عدم التوافق حول إعادة بناء الصوامع في نفس المكان أو مكان آخر.

وأشعل تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أزمة مع دولة الكويت.

واستنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، تصريح وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، مضيفًا أنه يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهم قاصر لطبيعة اتخاذ القرارات في الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة.