ميدو: أوسوريو سيرحل عن الزمالك في هذه الحالة

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالزمالك، أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، سيرحل عن القيادة الفنية للفارس الأبيض في حالة واحدة.

قال ميدو في برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور":" لا يوجد أي شخص أهم من الزمالك، الذي صنع نجومية جميع أبنائه، وأتشرف بارتداء قميص الزمالك أكثر من كافة الأندية العالمية التي لعبت لها".

أشار ميدو:" مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، ابتعد عن دوره بقراره الشخصي، وبعد عزله من منصبه، وبالتالي يجب أن يكون لمجلس الإدارة دور في حل الأزمات لأن الوقت ليس في صالح النادي.

أكد ميدو:" جماهير الزمالك لن تقبل بإيقاف القيد مجددا أو عدم التعاقد مع لاعبين جدد وتطوير الفريق، أو رحيل المدير الفني أوسوريو".

أتم ميدو:" أوسوريو سيرحل عن الزمالك إذا لم يحصل على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة".

وكان الزمالك قد ودع منافسات البطولة العربية مؤخرًا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة خلف الشباب والنصر السعوديين.