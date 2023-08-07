السيطرة على حريق كبير في قبرص

سيطرت فرقة الإطفاء على حريق كبير كان مستعرا شمال غرب مدينة ليماسول الساحلية القبرصية اليوم الإثنين.



وقالت الإذاعة الرسمية نقلا عن التقديرات الأولية لوزارة الزراعة، إن النيران دمرت ما يصل إلى عشرة كيلومترات مربعة من الأراضي الغابية بالقرب من قرية ألاسا.



ولم يصب أحد ولكن تردد أن الماشية والإسطبلات سقطت ضحية لألسنة اللهب.



وأرسلت اليونان طائرتي إطفاء إلى الجزيرة الجمهورية الصغيرة بينما عرض الشطر الشمالي من الجزيرة المنقسمة الذي تحتله تركيا تقديم المساعدة للشطر الجنوبي.



كما تقدمت إسرائيل ولبنان بعروض للمساعدة.



وفي حين أن الوضع هدأ بحلول صباح اليوم الإثنين، هناك مخاوف من أن التوقعات بهبوب الرياح العاتية عصر اليوم يمكن أن تؤجج النيران.