تايوان تدشن تبادل الكربون من أجل الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2050

دشنت حكومة تايوان اليوم الاثنين برنامجا لتبادل الكربون لمساعدة البلاد في تحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول 2050، ومواجهة التدقيق المتزايد من جانب الشركاء التجاريين.

وقالت الرئيسة تساي انج وين خلال مراسم الافتتاح، التي عٌقدت في مدينة كاوهسيونج بجنوب البلاد، حيث يتم التبادل، إن إدارة الانبعاثات أصبحت محل اهتمام عالمي، ويتعين على تايوان أن تواكب هذا الأمر.

وأشارت إلى آلية تعديل الكربون الموسعة المقبلة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، التي سوف تبدأ فترة عملها التجريبي في أكتوبر المقبل.

ومن شأن هذه الآلية فرض رسوم على المنتجات التي لها بصمات كربونية مرتفعة، ويتم استيرادها للاتحاد الأوروبي. والهدف من الآلية هو تجنب إهدار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات الكربونية باستيراد منتجات ذات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة من دول أخرى، وهو وضع يطلق عليه" تسرب الكربون".

وقالت تساي إن تبادل الكربون في تايوان سوف يساعد في وضع حوافز للحد من الكربون وتعزيز بحث وتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون.

وفي البداية، سوف يتيح التبادل بصورة أساسية خدمات استشارية بشأن الكربون للشركات. وسوف يتعين فرض مزيد من القيود قبل أن تبدأ تايوان في نظام تجارة الائتمان الكربوني.