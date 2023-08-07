الجزائر تكثف مساعي الانضمام للبريكس

تواصل الجزائر، البلد العضور في منظمة الدول المصدرة النفط " أوبك"، حشد الدعم والتأييد لانضمامها لتكتل مجموعة " البريكس".

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الوزير أحمد عطاف، وبتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل اليوم الأحد بمقر الوزارة، تباعاً، سفراء وممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجموعة البريكس المعتمدين لدى الجزائر. ويتعلق الأمر بسفراء كل من الصين وروسيا والهند وكذا القائمَيْن بأعمال سفارتي كل من البرازيل وجنوب افريقيا بالجزائر.

وأوضح ذات المصدر، أن "هذه الاجتماعات تندرج في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة البريكس، لا سيما من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند على إرادة سياسية قوية من لدن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لبلادنا وهي التي ما فتئت ترافع من أجل قيام نظام دولي متعدد الأقطاب وتعمل في سبيل تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية".

ولفت إلى أن الوزير عطاف، أكد أن الجزائر بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها ومن أجلها منظمة البريكس وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها في سياق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي تتجلى في المؤشرات التنموية الإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، لتطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء إقليمياً ودوليا.

يُذكر أن الرئيس الجزائري جدد خلال زيارة قادته إلى الصين نهاية الشهر الماضي، رغبة بلاده في الانضمام لتكتل " البريكس"، معلنا أنها ستقدم مساهمة أولية بقيمة مليار ونصف مليار دولار في بنك هذه المجموعة.