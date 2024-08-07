الولايات المتحدة: تقديم 414 مليون دولار مساعدات إنسانية للكونغو

قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها ستقدم مساعدات إنسانية تصل قيمتها لما يقرب من 414 مليون دولار للكونغو، التي يحتاج فيها أكثر من 25 مليون شخص لمثل هذه المساعدات أي ما يقرب من ربع سكان البلاد.

وقال السفير الأمريكي لدى وكالات الأمم المتحدة، جيفري بريسكوت، إن قدراً كبيراً من هذه الأموال سيذهب إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تقدم مساعدات غذائية عاجلة، ولدعم الرعاية الصحية والتغذية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف بريسكوت: "يشمل هذا التمويل أيضاً الدعم المباشر للسلع الزراعية من المزارعين الأمريكيين". ومن المقرر أن يعلن السفير الأميركي رسمياً عن المساعدات في كينشاسا، الأربعاء، مع سفيرة واشنطن لدى الكونغو لوسي تاملين.

وأشار إلى أن هذا يرفع إجمالي التمويل الأميركي للكونجو منذ أكتوبر إلى 838 مليون دولار.

وقال بريسكوت إنه يأمل أن يشجع التمويل الأمريكي الدول الأخرى على "المشاركة أيضاً" ومساعدة الكونغو، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستوفر أيضاً 10 ملايين دولار للمساعدات الصحية وستتبرع بنحو 50 ألف لقاح للوقاية من جدري القرود.

ويخوض جيش الكونجو معارك ضد حركة 23 مارس "إم23" منذ 2022، وأدى تجدد القتال في شرق البلاد إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص من منازلهم، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين بسبب صراعات متعددة في البلاد إلى رقم قياسي، بلغ 7.2 مليون، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.



