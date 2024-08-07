نائب أردوغان: تدخلنا بملف الإبادة الجماعية مبادرة مهمة لمحاسبة إسرائيل

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم، تعليقا على تدخل بلاده في قضية الإبادة الجماعية لدى محكمة العدل الدولية، إنها مبادرة مهمة من حيث محاسبة إسرائيل، معبراً عن الأمل في أن تكون نموذجا تحتذي بها حكومات الدول الأخرى.

وأضاف يلماز، في منشور له بحسابه على منصة "إكس": "الملف الشامل الذي أعدته بلادنا يعد مبادرة مهمة فيما يتعلق بسيادة القانون ومحاسبة إسرائيل. ونأمل أن تكون هذه الخطوة نموذجا تحتذي بها حكومات الدول الأخرى"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع يلماز: سنتابع هذه القضية حتى ينال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، الذين قتلوا 40 ألف فلسطيني بريء منذ 7 أكتوبر، العقاب الذي يستحقونه.

وأكد قائلا: "سنواصل دعمنا حتى يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بوحدة أراضيها ضمن حدود عام 1967 ويتحرر الشعب الفلسطيني المضطهد".

وفي وقت سابق الأربعاء، قدمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى "العدل الدولية"، بعد كل من نيكاراجوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلا من إسرائيل وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية، لتقوم هاتين الدولتين لاحقا بتقديم ملاحظاتهما حول انضمام تركيا إلى المحكمة.

وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه إسرائيل، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضا في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.