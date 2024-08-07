الرئيس الأمريكي وأمير قطر يبحثان سبل تهدئة التوترات الإقليمية

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة جهودهما الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية، بما في ذلك من خلال إبرام صفقة وقف إطلاق النار الفوري والإفراج عن الرهائن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الثلاثاء، "شكر بايدن الشيخ تميم على قيادته الحازمة في الجهود المبذولة للتوسط في المفاوضات التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة".

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على أن استكمال العملية في أقرب وقت ممكن أصبح مسألة ملحة، كما اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق على مدى الأيام القليلة المقبلة.