 سوريا.. مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انفجار شاحنة مفخخة - بوابة الشروق
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سوريا.. مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انفجار شاحنة مفخخة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 9:56 م

قال الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في ريف حلب الشمالي إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرين، بينهم حالات حرجة، في حصيلة أولية لانفجار شاحنة مفخخة على المدخل الغربي لمدينة أعزاز قرب الحدود السورية التركية.


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