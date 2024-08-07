قال الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في ريف حلب الشمالي إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرين، بينهم حالات حرجة، في حصيلة أولية لانفجار شاحنة مفخخة على المدخل الغربي لمدينة أعزاز قرب الحدود السورية التركية.