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قال الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في ريف حلب الشمالي إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرين، بينهم حالات حرجة، في حصيلة أولية لانفجار شاحنة مفخخة على المدخل الغربي لمدينة أعزاز قرب الحدود السورية التركية.