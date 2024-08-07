وزير العمل: صرف مكافأة لأحد العاملين بمديرية عمل الجيزة لتفانيه في العمل

وجه محمد جبران وزير العمل، بصرف مكافأة لناجح حامد طه، أحد العاملين بإدارة حفظ المستندات بالمالية بمديرية عمل الجيزة، وذلك لتفانيه وإخلاصه في عمله.

وقال جبران، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه المكافأة رسالة إلى كل العاملين بالوزارة ومديرياتها، لحثهم على بذل أقصى الجهود، في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وترسيخ ثقافة مبدأ الثواب لكل المتميزين في أداء عملهم.

جدير بالذكر أن وزير العمل أجرى زيارة مفاجأة إلى مقر مديرية عمل الجيزة، وتفقد مكاتب الموظفين، وطريقة سير العمل، ولفت انتباهه الأداء المتميز لهذا الموظف المسئول، فقرر مكافأته لتفانيه واهتمامه بعمله.