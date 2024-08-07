التعليم: طبّقنا روح القانون في حالات كثيرة مع طلبة الثانوية العامة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة طبّقت روح القانون في الكثير من الحالات لدى طلبة الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة حريصة على الطلاب أكثر مما يحرصون هم على أنفسهم.

وأشار إلى أن هناك حالات كثيرة لوقائع معينة تحاول فيها الوزارة أن تبرّر للطالب أي تصرف يُمكن أن يكون قد أقدم عليه.

وعن تكلفة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة والتي أعلنت الوزارة اليوم أنها تكلف 300 جنيه للمادة في حين تحدثت أنباء أمس عن أنها تبلغ 500 جنيه، فقد أوضح زلطة أن الوزارة لم تصدر أي بيانات في هذا الصدد سوى اليوم.

ونوه بأن الوزارة أعلنت رسميا عن فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا بداية من غدٍ الخميس، لافتا إلى أن كل طالب يمكنه عبر الموقع الإلكتروني أن يختار عدد المواد التي يرغب في تقديم تظلم بشأنها وتحويل الأموال سواء عبر البريد أو خدمة فوري أو أي فينانس.

ولفت إلى أنه يتم بعد ذلك تحديد موعد للطالب للتوجه من أجل الإطلاع على أوراق الإجابة الخاص به، ويحق له أن يرافقه والده أو والدته.



وأفاد بأنه إذا تبين أن لأي من الطلاب أي حق في الدرجات، فإن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بأن يحصل على هذا الحق.