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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية البريطاني يدرس زيارة الصين وسط مراجعة العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 1:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 1:13 ص

أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يدرس زيارة الصين، في إطار جهود حكومة حزب العمال الجديدة لمراجعة العلاقات مع بكين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ولم يتم الانتهاء من خطط الرحلة، التي ستكون الثانية لوزير خارجية بريطاني إلى الصين خلال السنوات الست الماضية، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. وأضافت المصادر أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة.

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على المحادثات. وقال كير ستارمر قبل أن يصبح رئيسا للوزراء إن حكومته ستجري ما وصفه بـ "مراجعة" للعلاقات البريطانية- الصينية من بين "أحد أوائل الأمور التي سنقوم بها".


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