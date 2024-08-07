احتجاز طبيب في برلين لما يزعم عن ارتكابه أربع جرائم قتل لمرضى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الشرطة الألمانية إن طبيبا يبلغ من العمر 39 عاما تم احتجازه في برلين للاشتباه في ارتكابه أربع جرائم قتل غير عمد.