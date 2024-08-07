احتجاز طبيب في برلين لما يزعم عن ارتكابه أربع جرائم قتل لمرضى

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قالت الشرطة الألمانية إن طبيبا يبلغ من العمر 39 عاما تم احتجازه في برلين للاشتباه في ارتكابه أربع جرائم قتل غير عمد.