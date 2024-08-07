 احتجاز طبيب في برلين لما يزعم عن ارتكابه أربع جرائم قتل لمرضى - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2024 2:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

احتجاز طبيب في برلين لما يزعم عن ارتكابه أربع جرائم قتل لمرضى

برلين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:13 م

قالت الشرطة الألمانية إن طبيبا يبلغ من العمر 39 عاما تم احتجازه في برلين للاشتباه في ارتكابه أربع جرائم قتل غير عمد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك