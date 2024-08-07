حملات مرورية مكثفة في الغردقة لتحسين تنظيم حركة السير (صور)

أطلقت إدارة مرور الغردقة، سلسلة من الحملات المرورية المكثفة لتنظيم حركة المرور في شوارع المدينة، وذلك تحت إشراف العميد أحمد عامر، والعميد جورج عادل رئيس مباحث المرور، والمقدم علي عباس والرائد إسلام أحمد صادق.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين المظهر العام وتنظيم حركة السير بما يضمن سلامة وراحة المواطنين والسياح، حيث تم تكثيف الحملات المرورية في المناطق الحيوية والمزدحمة، مع التركيز على تنظيم سير المركبات والمشاة وتطبيق قوانين المرور بحزم.

قال العميد أحمد عامر إن هذه الحملات تأتي استجابة لمطالب المواطنين وتحقيقًا للأمان المروري، مضيفًا أن الالتزام بالقواعد المرورية يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة في المدينة السياحية.

وأكد عامر أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية المرورية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية.

وأضاف أن الحملات تستمر في مختلف أنحاء الغردقة لضبط المخالفات المرورية والتأكد من التزام السائقين والمشاة بقواعد السلامة، كما تعمل الفرق المرورية على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة.

وتابع: "تعد هذه الحملات جزءًا من خطة شاملة لتحسين الخدمات المرورية في الغردقة، حيث ستشهد الفترة القادمة تكثيفًا إضافيًا للجهود في هذا المجال لضمان بيئة مرورية آمنة ومنظمة تلبي تطلعات سكان المدينة وزوارها".