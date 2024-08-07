كين وديفيز ينضمان لمعسكر بايرن ميونخ استعدادا للموسم الجديد

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء أن الثنائي هاري كين وألفونسو ديفيز انضما إلى معسكر الفريق بعد أجازة طويلة.

حصل الإنجليزي كين على راحة إضافية بعدما شارك مع منتخب بلاده في نهائي يورو 2024 حيث خسر أمام إسبانيا 2/1، بينما شارك ديفيز مع منتخب كندا في كوبا أمريكا بالولايات المتحدة.

وأكمل اللاعبان الفحوصات الطبية صباح اليوم ومن المقرر أن يخضعا لاختبارات بدنية مساء اليوم استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أيام.

وعاد الفريق البافاري إلى ميونخ قادما من جزلو في كوريا الجنوبية، وأدى أول حصة تدريبية أمس الثلاثاء.

وشارك اللاعبون دايوت أوباميكانو وكينجسلي كومان وماتياس دي ليخت الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في قبل نهائي يورو 2024 بالحصة التدريبية بعدما غابوا عن السفر إلى سيول.

وسيلعب بايرن ميونخ مباراة ودية ضد توتنهام في لندن يوم السبت المقبل.

وسيبدأ الفريق موسمه الجديد بمواجهة أولم في كأس ألمانيا يوم 16 أغسطس المقبل، وبعدها بأسبوع ستنطلق منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وفشل بايرن ميونخ في الفوز بأي لقب بالموسم الماضي لأول مرة منذ أثني عشر عاما، بينما حقق باير ليفركوزن الثنائية المحلية.