 يد الدنمارك تفوز على السويد وتصعد لقبل نهائي أولمبياد باريس - بوابة الشروق
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يد الدنمارك تفوز على السويد وتصعد لقبل نهائي أولمبياد باريس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 10:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 10:08 م

نجا منتخب الدنمارك من مفاجآت السويد، في منافسات كرة اليد للرجال بدورة باريس للألعاب الأولمبية، اليوم الأربعاء.

وحقق المنتخب الدنماركي (بطل العالم) فوزا صعبا على منتخب السويد بنتيجة 32 / 31، في دور الثمانية للمنافسات، ليصبح ثالث المتأهلين للمربع الذهبي.

واتسم اللقاء بالإثارة والندية منذ البداية، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 16 / 16، قبل أن تحسم خبرة المنتخب الدنماركي اللقاء لمصلحته في النهاية بفارق هدف وحيد، ليواصل مسيرته في المنافسات.

وضرب منتخب الدنمارك موعدا في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة النرويج وسلوفينيا بدور الثمانية، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

وكانت إسبانيا صعدت للدور قبل النهائي بفوزها المثير على مصر بنتيجة 29 / 28 بعد اللجوء للوقت الإضافي بدور الثمانية، الذي شهد أيضا انتصارا مثيرا لألمانيا على فرنسا بنتيجة 36 / 35 بعد التمديد أيضا.


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