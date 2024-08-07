وزير إيراني: الاحتلال الإسرائيلي سبب انعدام الأمن في المنطقة وسنتعامل معه بردنا الحاسم

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، إن «الاحتلال الإسرائيلي العنصر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة»، مؤكدًا أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتعامل عمليا مع العنصر المسبب لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة بردها الحاسم».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني، مساء الثلاثاء، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بشأن تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بهذا الصدد.

وأعرب القائم بأعمال وزير الخارجية عن أمله في أن يكون اجتماع منظمة التعاون الإسلامي للعالم الإسلامي ولقضية فلسطين مفيدا وفعالا، وأن يتمكن عبر آليات التهديد والعقاب من منع الوحشية العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني.

بدوره أشار عبد العاطي، إلى إجراءات إسرائيل المثيرة للتوتر في المنطقة، وعدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأراضي المحتلة.

وقال إن «مصر حذرت جميع الأطراف الأوروبية وأمريكا إزاء إجراءات إسرائيل الخطيرة، وتأمل بخفض التوترات في المنطقة».