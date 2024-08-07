ماذا يحدث عندما تتعرض السفن للأعاصير؟

تسبب إعصار ديبي الذي ضرب ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة قبل أيام، في إحداث اضطرابات كبيرة في البحر قبل وصوله إلى اليابسة. وقد أصدرت التحذيرات من الرياح العاتية والفيضانات الكارثية المحتملة خلال الساعات المقبلة مع وصول الإعصار إلى منطقة بيج بند في فلوريدا.

من المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.

لكن حتى قبل أن تصل الأعاصير إلى اليابسة، فإنها تسبب فوضى كبيرة في البحر. أدى اشتداد إعصار ديبي إلى إغلاق الموانئ وتعديل جداول السفن، مما يتسبب في إحراق المزيد من الوقود وزيادة الانبعاثات الكربونية، وفقًا لبي بي سي.

ذكر مايكل أوبراين، المدير التنفيذي لشركة ستورم جيو، أن تأثيرات الأعاصير تُتابع عن كثب من قبل خبراء صناعة الشحن، حيث إن مسار الإعصار يمكن أن يكون مدمراً جداً للشحن.

عندما تجتاح الأعاصير المحيط الأطلسي، تضطر السفن لتغيير مسارها لتجنب العواصف، مما يتسبب في إغلاق الموانئ التي تتجه إليها تلك السفن، وحرق المزيد من الوقود، وزيادة الغازات الدفيئة المتصاعدة منها.

لحسن الحظ، في حالة ديبي، فإن العاصفة لم تؤثر بشكل كبير على بعض مسارات الشحن الرئيسية والمنشآت النفطية في خليج المكسيك. ومع ذلك، كان للإعصار بيري في يونيو تأثير أكبر بكثير، حيث أجبر العديد من السفن على تغيير مسارها، بما في ذلك "آيكون أوف ذا سيز"، أكبر سفينة سياحية في العالم، وفقًا لبي بي سي.

تقدم شركة ستورم جيو تعليمات مكثفة لقباطنة السفن حول كيفية تجنب الأعاصير بكفاءة لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات. بدون تحسين مسارات السفن، يمكن أن ترتفع الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 10-15% عند تغيير مسارها لتجنب الأعاصير. شركة "زيرو نورث" تقدر زيادة الانبعاثات بأكثر من 50%، أو حوالي 20% في المتوسط لكل سفينة.

يقول سورين ماير، الرئيس التنفيذي لشركة "زيرو نورث"، إن العواصف تزداد سوءًا بفضل تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، مما يزيد من انبعاثات صناعة الشحن ويبعدها عن أهدافها المناخية.

تقدر شركة "زيرو نورث" أنه بدون التدخلات، يمكن أن تزيد الأحوال الجوية العاصفة من انبعاثات صناعة الشحن عالميًا بأكثر من 800,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2024.

يوضح ستيفن تورنوك، أستاذ ديناميكيات السوائل البحرية في جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، أن صناعة الشحن ككل تنتج حوالي مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا. من المتوقع أن نشهد زيادة في "تكلفة الطاقة" المرتبطة بالأحداث الجوية المتطرفة المتكررة مثل الأعاصير.

يتطلب تحسين المسارات البحرية تقليل زيادة الانبعاثات الناتجة عن الأعاصير إلى حوالي 5% بدلاً من 10% أو أكثر. يقول ماير إن "زيرو نورث" ساعدت حوالي 50 سفينة في تغيير مسارها استجابةً لإعصار بيري. توفر شركة ستورم جيو المساعدة عبر البريد الإلكتروني والهاتف لقباطنة السفن الذين يجدون أنفسهم في خطر مواجهة إعصار في البحر.

تأثير الأعاصير على أنواع مختلفة من السفن

تتأثر أنواع السفن المختلفة بالأعاصير بطرق مختلفة، وفقًا لإميلي ستاوسبول من خدمة تحليل الشحن الجوي والبحري "زينيتا". قد تجد سفن الحاويات أنه من الأسهل تغيير مسارها وتفريغ حمولتها في موانئ بديلة، بينما قد تكون ناقلات النفط مجبرة على الوصول إلى ميناء محدد، مما يدفع القباطنة للإسراع للوصول إلى وجهتهم بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا.