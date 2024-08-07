وصف إريك ترامب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بـ"التفاح الفاسد"، وكرر ادعاءات والده (دونالد ترامب) بأن هاري من الممكن ترحيله إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه بينما يواصل دونالد ترامب التنافس على مقعد الرئاسة، فقد ألمح إلى أنه قد يتم ترحيل الأمير هاري إذا ثبت أنه قام بتزوير المعلومات في نموذج تأشيرته.

ويستقر هاري في الولايات المتحدة منذ عام 2020، في قصر مونتيسيتو المكون من تسع غرف نوم مع زوجته ميجان ماركل وطفليهما آرتشي وليليبت، بعد تنازله عن اللقب الملكي نتيجة خلافات مع العائلة الملكية.

وأضافت الصحفية أن إريك الابن الثاني للرئيس السابق صرح لشبكة "جي بي نيوز"، خلال رحلة إلى ملعب ترامب الدولي للجولف في اسكتلندا، بأن والده حليف قوي للمملكة المتحدة، وأفصح عن مشاعره الحقيقية تجاه دوق ودوقة ساسكس، قائلا: "ربما لم نعد نريدهما، يبدو الأمر وكأنهما في جزيرة خاصة بهما، من الممكن أن يكون هناك دائمًا أشخاص سيئون في كل شيء. ومن الممكن أن يكون هناك تفاح فاسد في كل بستان".

وأضاف إريك أن والده ترامب "يحب المملكة المتحدة، وأنه ينبغي حماية العائلة الملكية"، في إشارة إلى نشوذ هاري عن العائلة.

وتابع: "كانت والدتي إيفانكا ترامب تعرف الكثير منهم لسنوات، وكانت تربطها علاقة رائعة مع الأميرة ديانا الراحلة. إن مؤسسة العائلة المالكة جميلة وتحظى بإعجاب العديد من الأميركيين، ويجب حمايتها".

وكان ترامب قد انتقد بشدة الزوجان هاري وميجان، واعتقد أنهما خانا الملكة بإفصاحهما العلني عن أسرار القصر في الإعلام الأمريكي، بزعم تعرض ميجان للعنصرية بسبب أصولها الأفريقية.

أعلن الزوجان الملكيان في عام 2020 أنهما سيتنحّيان عن واجباتهما في العائلة المالكة ويغادران المملكة المتحدة للعيش في الولايات المتحدة.

وانتقد الثنائي العائلة المالكة وموظفي القصر، واتهموهم بالفشل في دعم ميجان وهي تكافح الضغوط الناجمة عن العيش تحت أضواء وسائل الإعلام.

وقالت ميغان خلال مقابلة مع أوبرا وينفري في عام 2021: "لقد أدركت أنه ليس فقط أنني لم أكن محمية، بل كانوا على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة. لم يكونوا على استعداد لقول الحقيقة لحمايتي وزوجي".

وقال ترامب إنه وقف إلى جانب الملكة إليزابيث على أي حال، لأنه نظر إليها باحترام بعد لقائهما، متابعا: "أود أن أقول، رغم أنها لن تظهر ذلك لأنها قوية وذكية، لكنني أتخيل أنهم كسروا قلبها".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة جي بي نيوز: "هاري لن يحصل على امتيازات خاصة إذا كذب بشأن تعاطيه المخدرات".

وفي سيرته الذاتية "سبير"، كشف الأمير هاري أنه تعاطى في السابق المخدرات، وهو ما يشكل في العادة سببا لرفض طلب الحصول على تأشيرة بموجب القانون الأميركي، بالإضافة إلى اعترافه بتعاطي الكوكايين والقنب والفطر المخدر.