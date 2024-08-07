وفاة شخصين إثر انهيار جزئي لفندق في غربى ألمانيا

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لقي شخصان حتفهما إثر انهيار جزئي لفندق في مدينة كروف بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.

وكانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بوفاة شخص.

وقال يورج تيوش المتحدث باسم إدارة عمليات الطوارئ بالمنطقة، إن الثلاثة أشخاص الذين مازالوا تحت الأنقاض من الممكن أن يكونوا قد أصيبوا بإصابات خطيرة.

وأضاف أن عملية إنقاذهم ستكون صعبة للغاية.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الإنقاذ انتشلت أربعة أفراد من تحت الأنقاض: طفل عمره عامان، وامرأتان، ورجل.

وذكرت الشرطة أن حالتهم الصحية لم تتضح بعد.

ووفقا للشرطة، انهار أحد طوابق المبنى الكائن في بلدة كروف الواقعة على نهر موزيل في حوالي الساعة 11 مساء. وكان بالمبنى 14 شخصا في ذلك الوقت، وتمكن خمسة منهم من النجاة دون أن يصابوا بأذى. وتم إجلاء 31 ساكنا من المبانى المجاورة .