كوريا الجنوبية تحقق أكبر فائض في الحساب الجاري منذ حوالي 7 سنوات في يونيو

أظهرت بيانات من البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية حققت أكبر فائض في الحساب الجاري منذ ما يقرب من 7 سنوات في يونيو بفضل الصادرات القوية بقيادة أشباه الموصلات.

ووصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 2ر12 مليار دولار في يونيو مسجلا فائضا للشهر الثاني على التوالي وفقا للبيانات التي جمعها بنك كوريا المركزي، ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

ويعد فائض يونيو هو الأكبر منذ سبتمبر عام 2017 عندما بلغ الفائض 3ر12 مليار دولار.

وكان الأداء الأخير مدفوعا بحساب السلع القوي الذي سجل فائضا قدره 4ر11 مليار دولار وهو الأكبر من سبتمبر عام 2020، كما سجل نموا لمدة 15 شهرا متتاليا.

وارتفعت صادرات البلاد بمقدار 7ر8% على أساس سنوي لتصل إلى 8ر58 مليار دولار في حزيران/يونيو مع زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 4ر50%. كما زادت صادرات أجهزة الاتصالات والمنتجات البترولية بنسبتي 26% و5ر8% على التوالي.

وتوسع العجز في حساب الخدمات إلى 6ر1 مليار دولار في يونيو بالمقارنة مع عجز قدره 29ر1 مليار دولار في مايو، وفقا للبيانات.