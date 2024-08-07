إيفوتك للأدوية تخفض توقعاتها للعام المالي الحالي

خفضت شركة الأدوية الألمانية إيفوتك توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها تتوقع أرباح تشغيل معدلة بين 15 و35 مليون يورو خلال العام الحالي وهو ما يقل بنحو 50% عن توقعاتها السابقة، وتقل بنسبة أكبر عن أرباح تشغيل العام الماضي التي كانت 4ر66 مليون يورو.

كما تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 790 و820 مليون يورو بما يعكس نموا بأقل من 5% عن العام الماضي، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو للإيرادات بأكثر من 10%، مقابل إيرادات بقيمة 4ر781مليون يورو في العام الماضي.

وأشارت إيفوتك إلى اعتزامها نشر البيانات المفصلة لنتائج النصف الأول من العام الحالي يوم 14 أغسطس الحالي.