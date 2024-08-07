يونيسيف: أكثر من 12 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في إقليم أوروزجان الأفغاني

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، تم تشخبص إصابة أكثر من 12 ألف طفل بسوء التغذية في إقليم "أوروزجان" الأفغاني بسوء التغذية.

وأضافت المنظمة أن عدم الرضاعة الطبيعية ونقص الوعي الأسري والتحديات الاقتصادية هي الأسباب الرئيسية وراء زيادة معدلات سوء التغذية في هذا الإقليم، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء.

وقال صدر عزام ألفت ، رئيس إدارة سوء التغذية في اليونسيف إنه خلال الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية في أوروزجان: "الأرقام المتاحة لدينا في الأشهر السبعة الماضية، تشير إلى إصابة 12 ألفا و661 طفلا.مازلنا في المنطقة الحمراء".

ويعزو علماء الدين ومسؤولو الصحة أيضا الأسباب الرئيسية لسوء التغذية لدى الأطفال إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر ونقص الوعي العام وقضايا ثقافية واجتماعية.

وقالت اليونيسيف إن حوالي 26 ألف طفل في الإقليم، عانوا من سوء التغذية في عام 2023.



