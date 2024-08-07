مقتل جندي تركي إثر تعرضه لإطلاق نار شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة عمليات للجيش التركي شمال العراق.

وتقدمت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، بالتعازي لأسرته وللقوات المسلحة التركية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، القضاء على 8 مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني بي كا كا في شمال العراق.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها على منصة إكس، إنه تم القضاء على المسلحين الثمانية في منطقتي كارا وهاكورك.

وأكدت أن الجيش التركي سيواصل عملياته الاستباقية دون توقف من أجل القضاء على مسلحي التنظيم.