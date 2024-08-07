البيت الأبيض: أغلقنا بعض الفجوات المهمة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، إغلاق بعض الفجوات المهمة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت، الاثنين، إن المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، "معلقة في الواقع"، وسط ترقب إسرائيلي للهجوم الإيراني المحتمل، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

كما أعرب البيت الأبيض عن القلق الشديد من التقارير عن اغتصاب وتعذيب وانتهاك حقوق السجناء الفلسطينيين، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

كانت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية اتهمت إسرائيل بتعذيب السجناء الفلسطينيين بصورة ممنهجة في السجون.

ويضم تقرير صدر بعنوان "مرحبا بكم في الجحيم" شهادات من 55 أسير فلسطينيا سابقا أجرت معهم المنظمة مقابلات. ويصف بعضهم إساءة معاملة وعنف شديدين.

وأفاد التقرير باحتجاز نحو 9600 فلسطيني مؤخرا في السجون الإسرائيلية، ولم يتم توجيه تهم رسمية لنحو نصفهم.