 إيران: لا خيار لدينا سوى الاستعداد وتنمية قدراتنا العسكرية للدفاع عن أراضينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: لا خيار لدينا سوى الاستعداد وتنمية قدراتنا العسكرية للدفاع عن أراضينا

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:20 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن قائد للقوات الجوية بالجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، قوله إنه "لا خيار لدينا سوى الاستعداد وتنمية قدراتنا العسكرية للدفاع عن أراضينا".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هما مصدر المصائب في منطقتنا والعالم".

وكان القائم بأعمال الخارجية الإيرانية، علي باقري قد قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن صمت أوروبا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "دمر أول فرصة للدبلوماسية"، مؤكدا أن إيران لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها.

وأوضح باقري، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن "الدول ومن ضمنها إيران لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها"، مؤكدا أن "صمت أوروبا بعد اغتيال هنية وانتهاك أمننا الوطني دمر أول فرصة للدبلوماسية".

وأشار القائم بأعمال الخارجية الإيرانية إلى أن "إغلاق أوروبا لمسار الدبلوماسية يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة إرهابه".


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