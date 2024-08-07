مقطع فيديو يجدد الغضب ضد شرطة الأخلاق في إيران

أثار مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران غضبا ضد شرطة الأخلاق في البلاد.

ويظهر في مقطع الفيديو رجال شرطة وهم يسحلون فتاة (14 عاما) بعنف، إلى داخل سيارة شرطة في شارع بالعاصمة الإيرانية طهران واقتادوها بعيدا. كما تم اعتقال صديقة لها ليست في نفس عمرها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وكتبت آذر منصوري، زعيمة جبهة الإصلاح على موقع إكس: "كم من الوقت سيستغرق الأمر لتدركوا أن تلك السياسة للباس الإسلامي فشلت ولن تؤدي إلا إلى مزيد من السخط؟".

وكتب الكثير من المستخدمين أن النظام الإسلامي يتعين أن يخجل من نفسه، بسبب التعامل مع طفلة بهذه الطريقة.

وقال أحد المعلقين على موقع إكس: "ليس لديكم الشجاعة لمهاجمة إسرائيل، لكن لديكم الشجاعة لتهاجموا فتاة صغيرة".