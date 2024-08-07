ما أهمية طائرات إف 16 في العمليات القتالية؟

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة جوية عسكرية غير محددة، أن "طائرات إف-16 موجودة في أوكرانيا"، وذلك خلال تقديم أول طائرة مقاتلة تحمل شعار بلاده. وكانت المناسبة هي يوم القوات الجوية. وقال أمام الجنود والطيارين المجتمعين: "لقد بذلنا الكثير لرفع مستوى القوات الجوية الأوكرانية إلى مستوى جديد، وهو مستوى الطائرات المقاتلة الغربية".

ولم يقدم زيلينسكي معلومات عن عدد الطائرات المقاتلة التي وصلت إلى أوكرانيا حتى الآن. وقال: "إن عدد طائرات إف-16 في أوكرانيا وعدد الطيارين المدربين لا يزال غير كاف". وذكرت وسائل إعلام غربية مؤخرًا أنه تم تسليم ما بين ست وعشر طائرات إلى كييف.

ورغم أن الطائرة المقاتلة إف-16 قامت بأول رحلة لها على الإطلاق في عام 1974، لكنها لا تزال طائرة مهمة حتى الآن لهذه الأسباب.

الـ F-16 "فايتينج فالكون" هي واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تنوعًا واستخدامًا في العالم، حبق تم تطويرها بواسطة شركة "جنرال دايناميكس" لصالح سلاح الجو الأمريكي. قامت بأول رحلة لها في عام 1974 ودخلت الخدمة في عام 1978.

تقوم شركة "لوكهيد مارتن" بتصنيع الـ F-16 بعد استحواذها على قسم تصنيع الطائرات في "جنرال دايناميكس".

التصميم والميزات

إف 16 - هي طائرة مقاتلة متعددة المهام بمحرك واحد، معروفة بمرونتها، الديناميكا الهوائية المتقدمة، ونظام التحكم بالطيران عن طريق الأسلاك.

كما أنها قادرة على أداء أدوار متنوعة بما في ذلك القتال الجوي، الهجمات الجوية على الأرض، ومهام الاستطلاع.

الأداء:

السرعة القصوى: حوالي ماخ 2 (1500 ميل في الساعة أو 2414 كيلومتر في الساعة).

نصف قطر القتال: حوالي 340 ميل (550 كيلومتر) في مهمة عالية-منخفضة-عالية مع ست قنابل وزنها 1000 رطل (450 كجم)، وترتفع إلى سقف 50,000 قدم (15,240 متر).

التسليح:

مجهزة بمدفع دوار M61 "فولكان" عيار 20 ملم، ويمكنها حمل مجموعة واسعة من الصواريخ الجوية إلى الجوية والجوية إلى الأرض، القنابل، والصواريخ على أحد عشر نقطة تعليق.

قادرة على نشر الذخائر الموجهة مثل صاروخ AGM-65 "مافريك"، AGM-88 "هارم"، ومختلف القنابل الموجهة بالليزر.

مستخدمة من قبل أكثر من 25 دولة، مما يجعلها واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة استخدامًا في العالم، وساهمت تنوعها وتكاليف تشغيلها المنخفضة نسبيًا في شعبيتها بين القوات الجوية حول العالم.

التاريخ العملياتي:

سجل قتالي مثبت مع استخدام واسع في مختلف النزاعات منذ الثمانينيات، شاركت في عمليات رئيسية مثل "عاصفة الصحراء"، و"غزو العراق"، تظل الـ F-16 حجر الزاوية في القوات الجوية الحديثة بسبب تكيفها، التكنولوجيا المتقدمة، والفعالية القتالية المثبتة.