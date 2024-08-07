انهيار جزئي لفندق في ألمانيا ومخاوف من وجود تسعة عالقين تحت الأنقاض

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يُخشى أن يكون تسعة أشخاص عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لفندق في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، وفقا لما ذكرته الشرطة اليوم الأربعاء.

وتجري عمليات الإنقاذ في موقع الحادث، في بلدة كروف الواقعة على نهر موزيل.

وقالت الشرطة إن "بعض الأشخاص تمكنوا من مغادرة المبنى بأنفسهم ويخضعون الآن لرعاية خدمات الطوارئ".

وأظهرت الصور من موقع الحادث أن أجزاء من المبنى متعدد الطوابق قد انهارت، مع وجود حطام خرساني على الأرض.

وذكرت محطة "إس دبليو آر" العامة أن فرقة الإنقاذ لم تتمكن في البداية من دخول المبنى بسبب خطر الانهيار.

وتم إخلاء المباني المجاورة خوفا من حدوث مزيد من الانهيارات.

ولم يكن من الواضح في البداية ما الذي تسبب في الحادث الذي وقع ليلة الثلاثاء.