وزير الإعلام اللبناني: الحرب مع إسرائيل ستكون مدمرة ولا أحد يسعى لها

قال زياد المكاري، وزير الإعلام اللبناني، إن الحكومة اللبنانية بدأت أعمالها منذ عملية «طوفان الأقصى»، وشكلت خلية أزمة تجتمع فيها أغلب الوزراء المعنيين بهذه الأزمة، بالإضافة إلى كل المندوبين بالبعثات الأممية في لبنان.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية دانيا الحسيني، أن اجتماعات خلية الأزمة مستمرة إلى الآن، معقبًا: «ندرس من خلالها دراسة أوضاع النازحين اللبنانيين ومن سيحميهم وكيف سيتم التعامل معهم وكذلك هل الأدوية والأغذية والمستشفيات كافية أم لا، وتم وضع سيناريوهات عديدة من بينها احتمال نشوب حرب مع إسرائيل».

وحذر من أن «الحرب مع إسرائيل ستكون مدمرة ولا أحد يسعى لها»، مؤكدًا وضع «خطة بديلة في حال ضرب الإنترنت في البلاد».

ولفت إلى وضع خطة لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة خلال تلك الفترة، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

وأكمل: «الوزارة تعمل بشدة على مواجهة الأخبار الكاذبة رغم الصعوبات التي تواجهنا.. الدعاية الإسرائيلية قوية للغاية ومطلوب من الإعلام اللبناني أن يتحدث بالحقيقة».



