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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة "سوميتومو"، إبرام اتفاقية بيع وشراء ملزمة تستحوذ بموجبها "أرامكو" على نحو 97ر375 مليون سهم،

من "سوميتومو" في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، تمثل نحو 5ر22% من رأس مال شركة "بترورابغ".

وقالت "أرامكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه عند إتمام الصفقة، ستصبح نسبة ملكية "أرامكو" نحو 60% من رأس مال شركة "بترورابغ"، فيما ستصبح نسبة ملكية شركة "سوميتومو" 15% من رأس مال شركة "بترورابغ"، وستبقى النسبة المتبقية من رأس مال شركة "بترورابغ" والبالغة 25% مملوكة للجمهور.

وستستحوذ "أرامكو السعودية" على أسهم البيع من شركة "سوميتومو" بسعر 7 ريالات سعودي للسهم الواحد، ما يعادل إجمالي سعر شراء قدره نحو 63ر2 مليار ريال.

وقالت "أرامكو"، إن الصفقة تسهم في دعم المركز المالي لشركة "بترورابغ" ومساندتها في تنفيذ استراتيجيتها.