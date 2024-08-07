نائب محافظ الوادي الجديد تناقش ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/ 2025

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خطة المواطن الاستثمارية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، وعرض أبرز التوجهات التي تسعى المحافظة للعمل عليها تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وزينب فؤاد مدير عام التخطيط والمتابعة، ونواب المراكز، ومسئولي القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وقالت نائب المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه تم مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتحديد المشروعات وفقًا للأولويات والاحتياجات الأساسية للمراكز، بما يحقق رضا المواطنين والارتقاء بجودة المستوى المعيشي لهم، وتقديم دراسات جدوى للمشروعات المطلوبة تشمل الإجراءات التنفيذية والإدارية بشكل واضح ومحدد.

وشددت على تنمية الموارد الذاتية لكل مركز وتعظيم موارد المراكز، وإيجاد مصادر بديلة للإنفاق على المشروعات، من خلال استغلال الأصول غير المستغلة وإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، وحُسن استثمار الموارد والمقدرات الطبيعية بكل مركز.

وأكدت نائب المحافظ، ضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وصون المال العام في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، إثر التداعيات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، بما يمكن من التعامل بأفضل صورة مع هذه التحديات، واستغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق رضا المواطن.