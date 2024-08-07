محافظ جنوب سيناء يعاين مواقع إقامة معرض حضاري للمنتجات البدوية بشرم الشيخ

أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة بمدينة شرم الشيخ؛ لمعاينة عدد من المناطق بقطاع خليج نعمة، لتحديد مكان لعرض المنتجات البدوية بصورة حضارية.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه حريص على دعم وتقنين وتسويق المنتجات البدوية، وعرضها في أبهى صورة أمام السائحين من مختلف جنسيات العالم، بهدف إحياء الموروث الثقافي الحضاري البدوي.

وأشار إلى أنه قرر إنشاء معرض حضاري للمنتجات البدوية بهذا القطاع المهم، والذي يشهد توافد آلاف السائحين يوميًا مما يجعل فرص تسوق هذه المنتجات أكثر.

وأكد المحافظ، أنه سيجري اختيار المكان بما يتوافق مع كل خطوط التنظيم بالمدينة، وألا يتعارض مع الأنشطة البيئية أو السياحية ليكون نموذجًا متطورًا لعرض تلك المنتجات بصورة راقية تظهر العارض، والمنتجات بشكل حضري أمام الزوار كافة.

وأوضح أنه سيجري التوسع في إقامة هذا النموذج داخل عدد من القطاعات السياحية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والمدن السياحية الأخرى بالمحافظة.

وأشار إلى أنه التقى بعدد من النماذج المختلفة من البدو المعنيين بالعمل في هذا المجال لتبادل الرؤى والأفكار الخاصة بآليات التسويق للمنتجات اليدوية