قتيل في انهيار جزء من فندق بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن شخصاً لقي حتفه بينما حوصر 8 آخرين، بعضهم مصابون بجروح خطيرة، بعد انهيار جزء من فندق خلال الليل بالقرب من ضفاف نهر موزيل في ألمانيا.

وأعلنت الشرطة في بيان، تحديد موقع جثمان الضحية لكن لم تنتشلها بعد، مضيفة أنها تمكنت من الاتصال ببعض الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين، وفقا لوكالة رويترز.

وجاء في البيان "نظراً لطبيعة الأضرار فإن هذه عملية صعبة للغاية"، مضيفاً أن المبنى الواقع في بلدة كرويف لا يمكن أن يدخله سوى رجال الطوارئ مع توخي أقصى درجات الحذر.

ويعتقد المحققون أن 14 شخصاً كانوا في المبنى عندما انهار الطابق العلوي حوالي الساعة 11 مساء الثلاثاء، وتمكن خمسة منهم من الفرار دون إصابات.

وقالت الشرطة إنه جرى إجلاء 31 من الجيران من منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

وتعد منطقة موزيل، منطقة سياحية، إذ تجذب مدنها وكروم العنب الواقعة على ضفاف الأنهار شديدة الانحدار، العديد من السياح.