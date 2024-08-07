الصين: الجليد في شينجيانغ سيختفي منتصف القرن الحالي

كشف علماء صينيون، أن الجليد بمنطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي سوف يختفي منتصف القرن الحالي.

وأشارت صحيفة "China Daily" الصينية، اليوم، إلى أنه وفقا للخبراء في محطة شينجيانغ - تيانشان لمراقبة وبحوث الجليد التابعة لأكاديمية العلوم الصينية، فإن اختفاء هذا الجليد أمر لا مفر منه وينبغي توقعه، "بغض النظر عن السيناريو المناخي وكمية هطول الأمطار"؛ لأنه مرتبط بظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضحت الصحيفة، أن معظم الجليد في هذه المنطقة، الذي تبلغ مساحته حوالي 2 كيلومتر مربع سيذوب تماما بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين، ولن يبقى من الجليد الآخر الذي تصل مساحته إلى 10 كم مربع، سوى ثلثه.

وقال وانغ فيتنغ مدير المحطة، إن المساحة الإجمالية للجليد في منطقة شينجيانغ انخفضت خلال 50 سنة بنسبة 11.7% بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، ويتراوح معدل الانخفاض في مناطق مختلفة من 8.8 بالمئة إلى 34.2 بالمئة".

وأفاد بأن تسارع ذوبان الجليد الكبير يؤدي إلى زيادة جريان المياه، ويتوقع أن يصل إلى ذروته في عام 2050، وبعدها يبدأ بالانخفاض، أما مناطق الجليد الصغيرة فسوف تختفي خلال 10 - 20 عاما المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجليد هو المصدر الأساسي للماء في المناطق الشمالية الغربية للصين.