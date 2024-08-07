استقبل مطار دبي الدولي 9ر44 مليون مسافر خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المطار، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام) ، إن هذا الإنجاز يعكس مكانته كبوابة عالمية رئيسية، وذلك بفضل شبكة وجهاته الواسعة والمتنامية التي تربط دبي بأهم الأسواق الدولية، ما يسهم هذا الدور الحيوي للمطار في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.

وتعكس هذه الأرقام تنامي جاذبية الإمارة والنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 115 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 2ر3 % عن العام الماضي.

وحافظت الهند على مكانتها كأكبر دولة وجهة لمطار دبي الدولي بـ 1ر6 مليون مسافر، في حين تجاوزت حركة المسافرين من الصين مليون مسافر بنمو سنوي وصل إلى 80 % ، وتعافٍ بنسبة 90 % مقارنة بمستويات عام 2019.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 216 ألف رحلة، بزيادة قدرها 2ر7 % مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، فيما بلغ متوسط عدد المسافرين لكل طائرة 213 مسافراً، وظل معدل الحمولة إشغال المقاعد ثابتاً عند 77 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وشهدت الرحلات المباشرة زيادة طفيفة لتصل إلى 56 % من إجمالي الرحلات، في حين وصلت نسبة رحلات العبور إلى 44% .