الولايات المتحدة تتهم باكستانيا بالتخطيط لاغتيال سياسي على أراضيها

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إن رجلا باكستانيا له صلات مزعومة بإيران اتُهم بتدبير مخطط مزعوم لاغتيال سياسي أو مسؤول حكومي على الأراضي الأمريكية.

وتقول الوزارة ومكتب التحقيقات الاتحادي إن الرجل سافر إلى الولايات المتحدة في أبريل بعد أن أمضى بعض الوقت في إيران.

وبمجرد وصوله إلى الولايات المتحدة، اتصل بشخص يعتقد أنه يمكن أن يساعده في المخطط، لكن هذا الشخص أبلغ عنه إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب الوزارة.

وفي منتصف يونيو، التقى بقتلة محترفين مزعومين، كانوا في الواقع ضباطا سريين تابعين لهيئات إنفاذ القانون. وألقي القبض عليه في تموز/يوليو.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن من قسم الأمن القومي بالوزارة: "الشكوى التي تم الكشف عنها اليوم تؤكد، مرة أخرى، أن أولئك الذين يشاركون في التآمر المميت على الأراضي الأمريكية سيواجهون القوة الكاملة لنظام العدالة الأمريكي".



وأضاف: "إن استهداف المسؤولين السابقين والحاليين من قبل جهات أجنبية هو إهانة لسيادتنا ومؤسساتنا الديمقراطية وستستخدم وزارة العدل كل أداة ممكنة لفضح وتعطيل هذا النشاط الفظيع".



ولم تذكر وثائق المحكمة أسماء الأهداف المزعومة للمخطط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن القضية مرتبطة بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.