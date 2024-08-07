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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يعارضون إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل


نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 11:05 ص

لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، يُعارض غالبية الأمريكيين إرسال قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل، حال تعرّضت لهجوم من جيرانها، وفقاً لاستطلاع رأي، نُشرت نتائجه، الثلاثاء.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تلوح فيه تهديدات مختلفة تواجهها إسرائيل، بما في ذلك انتقام إيراني محتمل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، فضلاً عن مناوشات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، والتي تهدد بالتحوّل إلى حرب، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ووسط تضارب للأنباء بشأن موعد الضربة المحتملة، أكد الحرس الثوري الإيراني أن رد طهران على اغتيال هنية سيكون "قاصما"، وفي "المكان والزمان المناسبين".

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