الصين تطلق سراح صياد تايواني بعد احتجازه لأربعة أشهر

أطلقت الصين سراح صياد تايواني، بعد أن احتجزته لأكثر من 4 أشهر، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وجاء احتجاز الصياد التايواني، في الوقت الذي بدا فيه خفر السواحل ببكين، وكأنه يؤكد وجوده حول نقاط التأمين الأمامية الشاطئية في تايبيه.

وقالت الحكومة في تايبيه في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الرجل عاد بسلام إلى تايوان، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

ونشرت تشين يو جين، عضو الهيئة التشريعية في حزب "الكومينتانج"، مقطع فيديو لها وللصياد وأقاربه وهم يستقلون عبارة من مدينة شيامين الصينية إلى جزيرة كينمين التايوانية، الواقعة على بعد بضعة أميال.

ولم تذكر تشين الدور الدقيق الذي قامت به من أجل الإفراج عن الصياد، ولكن يعد حزب "الكومينتانج" المعارض، هو الشريك التفاوضي المفضل لبكين في تايوان.