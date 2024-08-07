 ستاندرد آند بورز: الأزمة السياسية في بنجلاديش تزيد من المخاطر على النمو الاقتصادي - بوابة الشروق
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ستاندرد آند بورز: الأزمة السياسية في بنجلاديش تزيد من المخاطر على النمو الاقتصادي

مؤشر ستاندرد آند بورز
مؤشر ستاندرد آند بورز
دكا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 3:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 3:38 م

أدت الأزمة السياسية في بنجلاديش إلى تفاقم المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي والأداء المالي في البلاد، وعلى المقاييس الخارجية، بحسب ما قالته وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن الشركة قولها في بيان لها اليوم الأربعاء: "من الممكن احتواء الضرر الذي تعرضت له مقاييس الائتمان، إذا عاد الوضع الاجتماعي والسياسي إلى طبيعته قريبا".

وفي حين تناقصت احتياطيات الائتمان، قالت "ستاندرد آند بورز" إنها لا تتوقع ضغوطا قوية على التصنيفات الائتمانية بأثر فوري.

وكانت ستاندرد آند بورز خفضت التصنيف الائتماني لبنجلاديش في يوليو الماضي إلى "بي +" مقابل "بي بي –"، بسبب الانخفاض المستمر في احتياطياتها من النقد الأجنبي.


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