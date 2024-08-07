الصين تنفذ دورية في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع تدريبات لأمريكا وحلفائها

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أعلنت الصين أنها نفذت دورية قتالية جوية وبحرية بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، اليوم الأربعاء، فيما أعلنت الولايات المتحدة وثلاثة حلفاء آخرين إجراء تدريبات بحرية مشتركة.

وقالت قيادة المسرح الجنوبي التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان عبر تطبيق "وتي تشات" إنها نظمت الدورية في محيط جزيرة هوانجيان.

وأضافت القيادة أن الأنشطة العسكرية التي تعرقل الاستقرار في المنطقة وتخلق بؤرا ساخنة تحت السيطرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأجريت الدورية الصينية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة والفلبين وأستراليا وكندا، البدء في تدريبات بحرية تستمر يومين داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين.

وقالت الدول الأربع في بيان أصدرته القوات المسلحة الفلبينية، إن الهدف من النشاط هو إظهار "التزامنا الجماعي تجاه تعزيز التعاون الإقليمي والدولي دعما لأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

وتأتي التدريبات العسكرية في إطار جهود الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الأبن لتعزيز العلاقات الأمنية مع الحلفاء.