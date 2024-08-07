أرامكو السعودية تمتلك حصة الأغلبية في أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ حوالي 5ر22 % في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات شركة بترورابغ الواقعة على الساحل الغربي من المملكة، من شركة سوميتومو كيميكال، مقابل 702 مليون دولار أمريكي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، تمتلك أرامكو السعودية، وشركة سوميتومو كيميكال، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، حاليًا حوالي 5ر37% من أسهم شركة بترورابغ المدرجة في تداول السعودية منذ عام 2008، وعند إتمام الصفقة، والتي تتم بسعر سبع ريالات سعودية للسهم الواحد، ستصبح أرامكو السعودية المساهم الأكبر في شركة "بترورابغ" بحصة تعادل حوالي 60% من رأس مال شركة بترورابغ، بينما ستصبح نسبة ملكية شركة سوميتومو كيميكال 15% من رأس مال شركة بترورابغ، وتُعد الصفقة التي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقات أطراف أخرى، جزءًا من حزمة تدابير مالية تهدف إلى تعزيز المركز المالي لشركة بترورابغ.

وستقوم شركة سوميتومو كيميكال بموجب شروط اتفاقية بيع وشراء الأسهم، بضخ جميع عائدات بيع الأسهم البالغة 702 مليون دولار أمريكي في شركة بترورابغ من خلال آلية يتم الاتفاق عليها مع شركة بترورابغ.

كما ستقوم أرامكو السعودية بضخ مبلغ إضافي مماثل في شركة بترورابغ عبر آلية سيتم الاتفاق عليها مع شركة بترورابغ وذلك لتحسين المركز المالي ودعم الاستراتيجية المستقبلية لشركة بترورابغ، ليصل إجمالي المبلغ الذي يتم ضخه إلى 4ر1 مليار دولار أمريكي.

كما وافقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال على إعفاء شركة بترورابغ من قروض المساهمين المتجددة بشكل تدريجي، والتي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار أمريكي لكلٍّ منهما، مما سيؤدي إلى خفض مباشر بقيمة 5ر1 مليار دولار أمريكي في التزامات شركة بترورابغ.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين السيولة النقدية، والمركز المالي لشركة بترورابغ، حيث تُعد جزءًا من خطة تصحيحية تعتزم أرامكو السعودية، وشركة سوميتومو كيميكال بحثها مع شركة بترورابغ، والتي تتضمن أيضًا مبادرات تهدف إلى تطوير المصفاة بهدف المساعدة في تحسين الأداء المالي للأعمال.

وتتماشى هذه الاتفاقية أيضًا مع جهود أرامكو السعودية للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتوجُّه شركة سوميتومو كيميكال نحو المواد الكيميائية المتخصصة بدلًا من المواد الكيميائية السلعية.