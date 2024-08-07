وزير الإعلام اللبناني: اجتياح لبنان سيكلف إسرائيل أكثر مما تكبدت في حرب 2006

قال زياد المكاري، وزير الإعلام اللبناني، إنه «لا يرى إمكانية لاجتياح إسرائيلي للأراضي اللبنانية»، مشيرًا إلى أن «المناطق المتاخمة لفلسطين المحتلة بها دمار شديد».

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية دانيا الحسيني، صباح الأربعاء، أن «الاجتياح قد يكلف الإسرائيليين الكثير، أكثر مما تكبدوا عام 2006، فمقاتلي حزب الله من أبناء المناطق ويعرفونها جيدا».

ورأى أن الدعوات الدولية لسحب الرعايا من لبنان أو إغلاق السفارات «أمر مؤسف للغاية»، قائلًا إن الكثيرين رفضوا الخروج لتعودهم على الوضع والجو في لبنان.

وأكمل: «تلك الأوضاع سببت مشكلات كبيرة للموسم السياحي في البلاد، وقرارات الدول تستهدف حماية رعاياهم ووقاية أكثر لعائلات الأجانب المتواجدة والبعثات الدبلوماسية، لكن كثيرين رفضوا الخروج لتعودهم على الوضع والجو في لبنان».