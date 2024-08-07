الصين تحث مواطنيها على توخي الحذر في بريطانيا بسبب أعمال الشغب

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حثت الصين مواطنيها على توخي الحذر أثناء زيارة المملكة المتحدة، بسبب أعمال عنف اليمين المتطرف في البلاد.

وجاء في منشور أصدرته البعثة الدبلوماسية الصينية في لندن، أنه يتعين على المواطنين والسائحين الصينيين تجنب التوجه إلى الأماكن التي تشهد أعمال عنف. كما يتعين عليهم متابعة الوضع الأمني عن كثب.

ويشار إلى أن شوارع عدة مدن بريطانية تشهد أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع، من جانب متطرفي اليمين الذين هاجموا الشرطة واستهدفوا المسلمين وطالبي اللجوء.

وتفاقمت التوترات بسبب شائعات ومعلومات مضللة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هوية منفذ هجوم ساوثبورت. وتردد أن شابا (17 عاما) طعن ثلاث فتيات، وأصاب أطفالا آخرين وأشخاصا بالغين في البلدة الواقعة شمال غرب بريطانيا في 29 يوليو الماضي.

ونفت الشرطة البريطانية تقريرا يفيد بأن منفذ الهجوم مهاجر مسلم، وأعلنت أن المشتبه به ولد في المملكة المتحدة لأبوين من رواندا.

ويشار إلى أن الصين لا تعد الدولة الوحيدة التي تحث مواطنيها على الالتزام بالحذر أثناء زيارة بريطانيا. فقد حثت المفوضية العليا الهندية في لندن الزوار على اليقظة و "توخي الحذر".

كما أوصت استراليا "بتجنب الذهاب إلى أماكن المظاهرات بسبب خطر العنف".