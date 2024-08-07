بلينكن: مفاوضات التهدئة وصلت مرحلتها النهائية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مفاوضات التهدئة وصلت إلى مرحلتها النهائية، ويجب على الأطراف العمل من أجل الموافقة على الاتفاق في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بلينكن أيضاَ أن الولايات المتحدة أقامت اتصالات مباشرة مع إيران وإسرائيل، وشدد على أنه يجب على جميع الأطراف تجنب الانجرار إلى حرب إقليمية، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

في غضون ذلك، يعتقد مسئول كبير في إدارة بايدن أن هناك بعض القضايا المتبقية التي يجب إغلاقها من أجل تنفيذ صفقة الرهائن.

ونقل عن الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ديفيد إجناتيوس، قوله "إن الولايات المتحدة تقف بحزم وراء اتفاق وقف إطلاق النار وعودة المختطفين، في إطار الخطوط العريضة المطروحة الآن على الطاولة".

وبحسب إجناتيوس، تدرك إدارة بايدن أن هناك جوانب معينة من الصفقة سيكون من الصعب على الإسرائيليين قبولها، أحدها "مفتاح" إطلاق سراح 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي.

ولهذا السبب، بحسب إجناتيوس، يعمل الوسطاء بين الطرفين على الخروج برقم موثوق حول عدد المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة.