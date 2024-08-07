 1000 جندي يتأهبون لإجلاء البريطانيين من لبنان حال اندلاع صراع واسع النطاق - بوابة الشروق
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1000 جندي يتأهبون لإجلاء البريطانيين من لبنان حال اندلاع صراع واسع النطاق


نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 2:09 م

أفادت مصادر لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأربعاء، بأن 1000جندي بريطاني على أهبة الاستعداد، لإجلاء المواطنين البريطانيين من لبنان، في حال اندلاع صراع واسع النطاق في المنطقة.

والأحد الماضي، حثت وزارة الخارجية البريطانية، رعاياها في لبنان على مغادرة البلاد على الفور، بينما لا تزال الطرق التجارية مفتوحة.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحكومة البريطانية تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني المتقلب للغاية في لبنان.

وأشارت إلى أنه نظرا لكون سلامة المواطنين البريطانيين هي الأولوية القصوى، تم نشر مسئولين قنصليين إضافيين وقوة حدودية وأفراد من الجيش البريطاني في المنطقة.

وأضافت الوزارة أنها سحبت أسر المسئولين العاملين في السفارة البريطانية في بيروت مؤقتا، مؤكدة أن السفارة هناك تواصل تقديم الدعم للمواطنين البريطانيين.

وتابع البيان: «سنستمر في مراقبة الوضع عن كثب، وفي الوقت الحالي يجب على جميع المواطنين البريطانيين مغادرة لبنان الآن، بينما لا تزال الطرق التجارية متاحة».

 

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