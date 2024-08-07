نائب رئيس أركان لبنان السابق: انتشار قوات أمريكية بالمنطقة لا يوحي أننا مقبولون على حرب

- طبول الحرب في منطقة الشرق الأوسط تُقرع في المنطقة منذ فترة طويلة

قال العميد حسن جوني نائب رئيس أركان لبنان السابق، إنّ طبول الحرب في منطقة الشرق الأوسط تُقرع في المنطقة منذ فترة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انتشار القوات الأمريكية في المنطقة لا يوحي بالضرورة أن المنطقة مقبلة على حرب، فقد تدخل عملية انتشار الأسلحة في إطار الردع.

وذكر أن هذا الأمر يتضح في تصريحات المسئولين الأمريكيين بأن خطواتهم العسكرية تندرج تحت عمليات دفاعية عن مصالحهم، وعن إسرائيل.

وذكر أنَّ القوى الدولية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالحرب، مشددًا على أنها لا تريد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الأسباب التي منعت نشوب الحرب منذ بداية الصراع في غزة لازالت قائمة، رغم التوتر الذي تشهده المنطقة، وعمليات الاغتيال الخطيرة التي يقوم بها جيش الاحتلال.

ولفت إلى أن هذه الأسباب هي الصراع القائم بين إسرائيل وحزب الله، وحالة الإنهاك التي وصل إليها جيش الاحتلال ووضعه اللوجستي والمعنوي، وهذا تعكسه تصريحات القيادة الإسرائيلية، إضافة إلى أن جيش الاحتلال لا طاقة له بالدخول في حرب جديدة.